Horror-Unfall! Weggefährte Jannik Sinners ist tot

Sinners Management äußerte sich gegenüber der „Bild“ zurückhaltend mit: „Wir sagen nichts dazu, sind in stiller Trauer.“ Vonseiten des TC Bozen meinte Sportdirektor Stefan Laimer gegenüber Südtirolnews.it: „Auf dem Platz verwandelte er sich in einen wahren Löwen. Er verschenkte keinen Ball. Um ihn zu schlagen, musste man etwas Besonderes an sich haben, sonst setzte er sich am Ende mit seinem Kampfgeist durch.”