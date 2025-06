Maßarbeit! Julia Mayer fix bei WM-Marathon dabei

Zwar hatte Mayer einen Startplatz durch die World Athletics fix, weil sie in der „Road to Tokyo“ als 79. unter den Top 100 war, wobei ihre Rekordläufe im Marathon mit 2:26:43 in Valencia am 3. Dezember 2023 und im Halbmarathon mit 1:11:09 in Barcelona am 11. Februar 2024 in die Wertung gekommen waren. Aber wegen ihres Trainingsrückstands hatte der ÖLV einen Leistungsnachweis gefordert. Diesen absolvierte sie beim Traunsee-Halbmarathon. Es sollte aber eine harte Nuss werden ...