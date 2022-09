Europäisches Parlament stellt Weichen für eFuels

Die Abgeordneten trafen außerdem eine Entscheidung zum Strombezug für die Produktion von Wasserstoff und eFuels. Die eFuel Alliance sieht in diesem Votum einen weiteren Beleg für die Ambitionen des EU-Parlaments, die europäische Wasserstoffwirtschaft voranzubringen: „Die ehrgeizigen Quoten für Verkehr und Industrie lassen sich nur mit umfangreichen Produktionskapazitäten bewältigen. Durch die Festlegung klarer, aber machbarer Nachhaltigkeitskriterien kann der Markt für Wasserstoff und eFuels in Europa Fuß fassen“, erklärte Griefahn. Die EU habe jetzt die Chance, sich als Vorreiter in einem zukunftsorientierten Technologiemarkt zu positionieren, fasste Griefahn zusammen. „Wir sind optimistisch, dass das EU-Parlament seine ehrgeizigen Zielmarken in den Trilogverhandlungen mit den anderen EU-Organen überzeugend darstellen und umsetzen kann. Eine Abschwächung der Quoten wäre das falsche Signal.“ (aum)