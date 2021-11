AVL baut in Graz zukunftsweisende eFuel-Anlage

Langsam aber sicher zweigt die Klimaschutz-Einbahnstraße auch in andere Richtungen als die Elektromobilität ab, was den Verkehr betrifft. Synthetische Kraftstoffe gewinnen in den Planungen immer mehr an Bedeutung. Ganz konkret auch in Österreich: Der Technologiekonzern AVL hat nun angekündigt, im Jahr 2023 eine Produktionsanlage für solche eFuels in Betrieb zu nehmen.