USA verlegen mehrere B-2-Bomber in den Pazifik

Beratungen am Wochenende

Trump hatte angekündigt, innerhalb von zwei Wochen zu entscheiden, ob er im Krieg mitmischen will. Er wolle „einfach Zeit, um zu sehen, ob die Leute zur Vernunft kommen oder nicht.“ Der US-Präsident soll am späten Samstagnachmittag (Ortszeit) von seinem Golfclub ins Weiße Haus zurückkehren, um über genau diese Frage nachzudenken, wie die „New York Times“ berichtete.