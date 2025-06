Jungmutter wartet seit Monaten auf Kindergeld

Kritik kommt von Wiens FPÖ-Chef Dominik Nepp: „Aufgrund der Teuerung der letzten Jahre tun sich viele Familien schwer, ihre monatlichen Rechnungen zu bezahlen. Solch eine Verzögerung ist unzumutbar.“ Die ÖGK erklärt den Sachverhalt so: „Der Antrag von Frau Lebisch wurde in Wien, jener von Herrn Lebisch in Vorarlberg bearbeitet. Intern musste die gewünschte Variante mit den Kollegen in Vorarlberg abgeklärt werden.“