Aus für neue Verbrenner ab 2035 in Italien, aber …

Drastische Konsequenzen für Arbeitsplätze

Industrieminister Giancarlo Giorgetti hob die Folgen hervor, die der Übergang zu E-Autos für die italienische Autoindustrie haben werden. Mehr als die Hälfte der Arbeitskräfte, die derzeit in der Automobil-Zulieferkette arbeiten, werden nicht mehr in diesem Sektor beschäftigt sein, warnte der Minister. „Wir müssen unsere Einstellung ändern. Ständige Weiterbildung bedeutet, dass man sich damit anfreunden muss, im Laufe seines Lebens mal den Beruf zu wechseln. Es gibt keinen festen Arbeitsplatz mehr, der an einem bestimmten Ort angesiedelt bleibt, um eine bestimmte Art von Arbeit zu verrichten. Es wird Arbeitsplätze geben, die in gewisser Weise auch mit den stattfindenden Veränderungen einhergehen müssen“, so der Industrieminister.