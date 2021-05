Sechs E-Auto-Wallboxen im Test - eine fällt durch!

Weniger gut erging es im ÖAMTC-Test der Wallbox Pro Connect 11 kW von Stark-In-Strom.de. „Bei einem Testszenario unterbrach die Box das Laden bei der Simulation des Defekts ‘gasende Batterie‘ nicht. In geschlossenen Räumen könnte das gefährlich werden. Ein Hinweis darauf, dass die Box nur im Freien verwendet werden darf, fehlt in der sehr knappen Anleitung“, so der Klub-Techniker. Daher muss sich das ansonsten gute Modell (der Aufbau ist so reparaturfreundlich wie bei keiner anderen Box) mit einem „befriedigend“ begnügen.