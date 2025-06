Weiterhin starker Rückgang bei den Asylanträgen

Immer weniger Quartiere notwendig

Aktuell befinden sich laut dem Ministerium insgesamt 60.989 Menschen in Grundversorgung (Bundesbetreuung davon 1016 Menschen). Diese Zahlen konnten in den letzten beiden Jahren massiv gesenkt werden. Zum Vergleich: Zum Jahresbeginn 2023 waren noch knapp 93.000 Menschen in der Grundversorgung. Massiv gesenkt wurde in diesem Zeitraum dementsprechend aber auch die Zahl der Bundesquartiere in Österreich – und zwar von mehr als 30 auf aktuell 8.