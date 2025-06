Alcaraz muss gegen Überraschungsmann Lehecka ran

Nachdem der topgesetzte Alcaraz unter der Woche in einem mehr als dreistündigen Match gegen Jaume Munar am Rande einer Niederlage gewandelt war, musste er gegen Bautista Agut kaum an seine Grenzen gehen. Der Queen‘s-Champion von 2023 brachte nach frühen Breaks in beiden Sätzen nach 90 Minuten seinen 17. Sieg in Folge in trockene Tücher. „Ich habe das Gefühl, dass ich großartiges Tennis spiele und mich immer wohler fühle“, sagte Alcaraz nach dem 250. Sieg auf der ATP-Tour.