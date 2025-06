E-Biker (83) starb bei Kollision mit einem Auto

Zu dem tödlichen Verkehrsunfall kam es am Samstag gegen 14.30 Uhr im Gemeindegebiet von Desselbrunn. Ein 19-Jähriger aus Haag am Hausruck fuhr mit seinem Pkw in Richtung Gmunden. Zur selben Zeit fuhr ein 83-jähriger E-Biker aus Ohlsdorf von Wankham kommend Richtung Desselbrunnerstraße. Dort wollte dieser nach links abbiegen.