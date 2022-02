12 Wallboxen im Test: Zwei haben Sicherheitsmängel

„Die österreichische Box ist außerdem das günstigste Produkt im Test. Für das Modell von Wallbox Chargers muss man fast doppelt so tief in die Tasche greifen“, so ÖAMTC-E-Mobilitätsexperte Markus Kaiser. „Unabhängig vom Preis sind aber beide Boxen rundum empfehlenswert - und ganz allgemein zeigt der Test, dass der Preis keine Rückschlüsse auf die Qualität zulässt.“