Unter die Haube von Batmans Kultfahrzeug blicken

Unter den zehn am teuersten versteigerten Filmautos rangiert auf Platz 5 das Batmobil aus dem Jahr 1966, das im Jahr 2013 4,62 Millionen Dollar erzielte. Es wurde seinerzeit in 15 Tagen mit einem Budget von 15.000 Dollar aus dem handgefertigten Concept Car Lincoln Futura aufgebaut. Das Batmobil aus dem Film von Tim Burton mit Michael Keation in der Hauptrolle rangiert wiederum unter den legendärsten Fahrzeugen der Filmgeschichte auf Platz 7.