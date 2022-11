Hacker veröffentlichen Patientendaten im Darknet

Hacker in Australien haben am Mittwoch damit begonnen, sensible Daten von Kunden einer Krankenversicherung zu veröffentlichen. Wie die Versicherungsgesellschaft Medibank mitteilte, stellten die Hacker „Proben“ von Daten von rund 9,7 Millionen Versicherten ins Darknet. Zuvor hätten sie versucht, das Unternehmen mit den gestohlenen Daten zu erpressen, doch habe sich Medibank geweigert, Geld zu zahlen.