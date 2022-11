Erstmals Tapir-Baby im Zoo Schmiding geboren

Donna Lucia zog im März 2021 aus dem Zoo Odense in Dänemark in Schmiding ein, wenige Tage später folgte Poroto aus dem Zoo Nürnberg. „Da Tapire eine relativ lange Tragezeit von über 13 Monaten haben, bedeutet das, dass es schon im ersten halben Jahr nach ihrem Kennenlernen zur Paarung kam“, erzählt Tierpflegerin Sonja Kornter von ihren Schützlingen. Das Baby wurde sehnsüchtig erwartet. „Wir sind stolz und glücklich dass es dem Jungtier jetzt so gut geht.“