Goldrichtig

Den Fundamentaldaten nach gewinnt Gold an Wert. Gold erweist sich in diesen Zeiten als der beste Inflationsschutz. Der Goldpreis hat sich, gemessen in Euro, seit Jahresbeginn um 5 Prozent erhöht. Nach jahrelangen Negativzinsen setzen Investoren vorerst noch auf „sichere“ Staatsanleihen, die in Deutschland endlich wieder über 2 Prozent Zinsen bringen und in den USA über 4. Schon bald jedoch könnten Investoren ihre Staatsanleihen auf Gold verschieben.