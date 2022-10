Punkteteilung im Landsliga-Gipfeltreffen

Das fan.at-Spiel der Runde war das Gipfeltreffen der Landesliga, Leader Feldkirch empfing den Tabellenzweiten Riefensberg. Highlights waren aber Mangelware. „Viel Glanz hat es in diesem Spiel nicht gegeben“, meint Feldkirch-Sportchef Christian Suppan, „beide Mannschaften waren defensiv sehr gut aufgestellt. Schlussendlich war es wohl ein gerechtes Unentschieden.“ Denn 1:1 endete die Partie. Mohammed Rahaman hatte die Hausherren in Führung gebracht (63.), Riefensbergs Julian Birgfellner traf in der Endphase zum Ausgleich (82.).