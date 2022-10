„Essen auf Rädern“ kämpft mit Personalmangel

Der private Dienst „Tonis“ musste seinen 200 Kunden im Raum Klagenfurt mitteilen, dass man ab November nur noch fünf Tage in der Woche kommt: Nur ein Koch statt der nötigen zwei ist vorhanden und die neun Fahrer (in Zweitjobs, Studenten, Pensionisten, Mütter) wollen nicht mehr jedes Wochenende arbeiten. Vorerst liefert man am Freitag das Essen zum Aufwärmen für Samstag und eine Jause für Sonntag mit.