Mann will Killer anheuern und wählt falsche Nummer

Ein Geschäftsbesitzer im US-Bundesstaat hat Mitte Oktober eine eigenartige Nachricht auf seinem Anrufbeantworter gefunden: Der Anrufer wollte darin die Details zu einem Auftragsmord an seinem Sohn klären. 5000 Dollar bot er in der Nachricht dafür an. Der Anrufer hatte offenbar die falsche Nummer gewählt - die Polizei machte den Mann aus Cleveland schließlich ausfindig und verhaftete ihn.