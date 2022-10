Seniorin bei Brand bewusstlos in Wohnung gefunden

In der Auszugswohnung einer 88-Jährigen aus dem Bezirk Ried brach am Montag gegen 16.30 Uhr ein Brand aus, der sich auch auf den Dachstuhl des Wohnhauses ausbreitete. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Die Pensionistin wurde von einem Atemschutztrupp bewusstlos im Flur des ersten Obergeschoßes gefunden und gerettet. Sie wurde anschließend schwer verletzt mit einem Notarztfahrzeug in das Klinikum Wels eingeliefert.