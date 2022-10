Die 14-jährige Jessica ist schon wieder abgängig

Abgängigkeitsanzeige

Bei in der Vergangenheit erfolgreich verlaufenen Fahndungserfolgen konnte das Mädchen in Linz, speziell im Bereich Hauptbahnhof sowie in Wien, vor allem im Bereich Praterstern, aufgegriffen werden. Aufgrund der aktuellen Abgängigkeitsanzeige veranlasste die Polizei nun neuerlich eine Öffentlichkeitsfahndung.