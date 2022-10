Anna Marie (16): „Die Krisen machen uns kaputt“

Jugendliche sehen keinen anderen Ausweg mehr, die Hürden sind zu groß, die Last zu schwer und der Wille weiterzumachen, zu klein – ich weiß, wie sich das anfühlt“– die 16-jährige Anna Marie aus Gmunden bewies am Montag unheimlich viel Mut. Die Gymnasiastin leidet selbst unter Depressionen, einer posttraumatischen Belastungsstörung, Angst- und Essstörungen. Bei einer Pressekonferenz der Kinderfreunde in Linz zu den hohen psychischen Belastungen für Kinder und Jugendliche und dem zu geringen therapeutischen Angebot sagte Anna Marie als Betroffene zum Thema mentale Gesundheit Jugendlicher in Krisenzeiten: „Ich werde auf meine Jugend zurückblicken und ein Großteil meiner Erinnerung wird aus dieser furchtbaren Zeit bestehen.“