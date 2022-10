Nach Beschwerden: Millionen-Projekt startet nun

Auf der ruhenden Baustelle des Raiffeisenverbandes in der Salzburger Moosstraße dürfte es schon bald betriebsam werden. Ein Jahr, nachdem das ehemalige Filialgebäude abgerissen wurde, will die Bank nun mit dem Neubau der Bankstelle Leopoldskron beginnen – Anrainer hatten im August 2021 nicht nur eine Aufsichtsbeschwerde gegen die Stadt Salzburg eingebracht wegen Zweifel in puncto Bebauungsplan. Auch gegen die erteilte Baugenehmigung gingen die Anwohner vor.