Dramatik nach Flugunfall mit vielen Opfern

Eingeschlossene und verletzte Passagiere

Um 19.15 Uhr heulen die Sirenen am Alpenairport, die Flughafenfeuerwehr rast mit schwerem Gerät von der Südseite nach Norden, wo das Unglück passierte. Von den Einsatzkräften weiß vorher keiner, was auf ihn zukommen würde. „Drehbuch gibt es keines, es handelt sich ja um eine Übung, nicht um eine Vorführung“, sagt Innsbrucks Branddirektor Helmut Hager. Die Kräfte der Feuerwehr beginnen mit den Löschmaßnahmen an der Flugzeugattrappe. In dem ausrangierten, umgebauten Öltank befinden sich zahlreiche eingeschlossene und verletzte Passagiere.