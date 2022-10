Tiroler Polizei fand nach Festnahme Waffenarsenal

Weil er eine Frau angegriffen und verletzt haben dürfte, nahm die Tiroler Polizei in Gschnitz (Bezirk Innsbruck-Land) am Freitagabend einen 51-jährigen Mann aus Luxemburg fest. In der Folge fanden die Beamten in dem Betrieb, in dem der Beschuldigte arbeitet, ein kleines Waffenarsenal.