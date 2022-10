13-Jähriger rettet Schwester das Leben und stirbt

Die beiden Kinder wollten vom Spielen in einem Park in Coram gerade nach Hause gehen, als gegen 19.30 Uhr ein SUV auf die beiden zuraste. Das Mädchen Krystal befand sich genau in der „Schusslinie“ des Wagens - ohne zu zögern schritt Tyler ein, um seine Schwester zu retten. „Das Auto hat sie zuerst angefahren. Ich schätze, er sprang und wollte sie wegreißen - dabei hat es ihn einfach erwischt“, erklärte eine Freundin der Familie.