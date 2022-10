3 Millionen Euro für Tirols historische Denkmäler

Für den Erhalt wertvoller Kulturdenkmäler in Tirol hat die Gedächtnisstiftung des Landes weitere Fördermaßnahmen beschlossen. In Summe werden rund 3,1 Millionen Euro in die Hand genommen. Der größte Brocken der Fördermittel fließt in den Erhalt des Freilichtmuseums „Tiroler Bauernhöfe“ in Kramsach, heißt es.