60 Jahre Aufschwung in Niederösterreich: Was nun?

Sie versprechen der heimischen Wirtschaft ein Licht am Ende des Tunnels. Reichen solche Durchhalteparolen?

Wie zum Beginn der Pandemie ist jetzt die Unsicherheit der Wirtschaft groß. Viele fragen sich, wie es mit den Energiepreisen weitergehen wird. Das sture Festhalten der EU an der Bindung des Strom- an den Gaspreis hat dazu geführt, dass viele Betriebe ihre Produkte aktuell nicht zu konkurrenzfähigen Preisen verkaufen können, weil sie sie mit deutlich höheren Energiepreisen produzieren müssen als beispielsweise in den USA, Indien oder China. Diese Firmen brauchen keine Durchhalteparolen, sondern die Gewissheit, dass die Energiepreise in absehbarer Zeit wieder auf ein erträgliches Niveau sinken, wo man als Wirtschaftsstandort Europa wettbewerbsfähig ist. Durch die Flüssiggasterminals, die Deutschland gerade errichtet, sollte sich die Situation bessern, aber es braucht noch größere europaweite Anstrengungen. Auch Niederösterreich leistet seinen Beitrag mit einem massiven Ausbau-Programm der erneuerbaren Energien.