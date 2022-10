Wenn man den Porsche Panamera auf Wish bestellt

Ora ist eine Marke von Great Wall Motor, dem Konzern, der auf dem Gebiet der E-Autos eng mit BMW zusammenarbeitet. Wie viel Münchner Knowhow in der Porsche-Kopie steckt, lässt sich nicht herausfinden, am Messestand stehen „Sprechpuppen“, also junge Leute, die keine Ahnung von dem haben, was sie da an Informationen auswendig gelernt haben. Aber egal, Freundschaft ist die Message der Marke, und immerhin ist das Lächeln des Personals ein freundliches.