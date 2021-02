Porsche Panamera: Kombi + Stecker = vernünftig?

Auch beim Thema Platzverhältnisse wird schnell klar, dass im Lastenheft nicht der perfekte Pampers-Bomber stand, sondern ganz klar die sportliche Orientierung. Der Innenraum ist straff geschnitten, man hat sogar in Reihe zwei Sportsitze, dafür aber weniger Platz als in anderen Luxusautos mit über fünf Meter Außenlänge. Eng geht es allerdings nicht zu. In den schmalen Kofferraum passen 418 Liter, die sich auf 1287 Liter erweitern lassen, wenn man die Rücksitzlehnen (per Hebelzug vom Kofferraum aus) flachlegt. Das Gepäckraumrollo lässt sich vorbildlich einfach herausnehmen, es ist aber kein Platz vorgesehen, um es unterzubringen. Gemeinsam mit den Ladekabeln tritt es also in Konkurrenz zum Reisegepäck.