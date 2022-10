„Das Burgenland kann Kultur“

Mit dem Kulturpreis des Landes Burgenland ausgezeichnet wurden: Ulrike Truger in der Sparte Bildende Kunst, Ferry Janoska für Darstellende Kunst, Karin Ivancsics für Literatur, Stefan Kocsis für Musik und Sepp Gmasz in der Sparte Volkskultur. Die Förderpreise gingen an Laura Schoditsch und Wilhelm Hinterleithner in der Sparte Bildende Kunst und an Clara Heinrich und Susanne Sommer für Literatur.