„Die Sturköpfe sollen endlich miteinander reden!“

Politisch ist die Sache klar: Die Volkspartei scheint ein durchaus geeignetes Wahlkampfthema entdeckt zu haben, die SPÖ will die Problematik schnell vom Tisch. Geht es nach den Reaktionen der Bevölkerung in sozialen Netzwerken und Internetforen, so scheinen Gruber und alle anderen Lilihill-Skeptiker gut zu liegen. In diesen, natürlich mit Vorsicht zu genießenden Echokammern, hält sich die Beliebtheit von Franz Peter Orasch in engen Grenzen.