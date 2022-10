Streit um Klagenfurter Flughafen eskaliert

Ausverkauf am Flughafen

Gruber wirft Orasch vor, es gehe ihm nur um die Flächen: „Im Falle eines Verkaufs von Grundstücken, soll das Vorkaufsrecht des Landes gelöscht und Lilihill eingeräumt werden. Das wäre de facto ein Blanko-Scheck für den Ausverkauf.“ Das werde es mit ihm nicht geben, so der ÖVP-Landesrat. „Ich sehe keine Veranlassung, weiter über Baurechte zu sprechen, bevor die Pläne für Flugverbindungen und die Investitionen nicht klar am Tisch liegen.“