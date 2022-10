Justin Timberlake: Ode an Biel zum 10. Ehejubiläum

Biel verzieh Timberlake Bar-Turtelei

Im November 2019 wurde Timberlake in der Bar „The Absinthe House“ an der Bourbon Street in New Orleans von einem anderen Gast gefilmt. Auf dem Clip kam er Wainwright, mit der er in der Stadt einen Film dreht, sehr nah. Er hält ihre Hand und hat seine andere Hand auf ihrem Knie liegen. Was noch mehr ins Auge fiel: Justins Ehering fehlt an seiner Hand. Es folgte eine öffentliche Entschuldigung bei der Mutter seiner zwei Söhne Silas (7) und Phineas (2): „Ich möchte mich bei meiner Frau und meiner Familie entschuldigen, sie in so eine peinliche Situation mit reingezogen zu haben. Ich hatte diese Nacht zu viel getrunken und bereue mein Verhalten. Ich hätte es besser wissen sollen!“