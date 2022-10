Fußball-Erzrivalen einigen sich über „Ehevertrag“

Die Rede ist von der Bündelung der Kräfte in Fußball-Wels: Zwischen Drittligist WSC Hertha und Viertligist FC. Denen es – so pfeifen es die Spatzen in der Messestadt von den Dächern – mit einer Zusammenarbeit ernst ein soll wie noch nie. Wenn vorerst auch nur im Nachwuchsbereich. Wovon aber sogar die Viertliga-Footballer der Huskies profitieren sollen, für die damit Platz im Mauth-Stadion frei werden würde . . .