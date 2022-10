Comeback der Zuckerrübe und zwei Rekorde

Wieder spielt Gas eine Rolle

Rund 20 Prozent der Rüben, die auf 7300 Hektar angebaut werden, sind auf dem Weg in die Zuckerfabrik, die Ernte geht bis Jänner. „Bei uns in OÖ werden alle Rüben zu 100 Prozent per Bahn zur Verarbeitung gebracht – das ist EU-weit einzigartig“, gibt Bäck einen weiteren Rekord preis. Aber die Verarbeitung ist noch stark vom Gas abhängig. „Zucker wird sicher teurer werden“, ist er daher überzeugt.