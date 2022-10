Reisen in die Ferne und Musik aus der Heimat

Was unsere Heimat alles musikalisch zu bieten hat, zeigt sich eindrucksvoll an diesem Wochenende. Die Poxrucker Sisters aus dem Mühlviertel spielen in der Trauner Spinnerei auf, mit Austropop bis Alpenjazz unterhält die Linzer PSF Big Band, während ein Konzert in Engerwitzdorf das Mühl- und Waldviertel mit Irland verbindet. Auf eindrucksvolle Reisen bereitet die Campermesse in Wels vor.