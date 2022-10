Wie aus Pepi, dem Nachtclub-König, „Akiki“ wurde

Schulbildung für die Kinder

„Die Menschen dort sind alles Farmer, die kein Geld haben und nur von dem leben, was sie anbauen. Deshalb können die Kinder auch nicht in die Schule gehen. Das hat mich an meine Jugend erinnert. Im Jahr 1950 hat der damalige Sillianer Pfarrer den drei besten Schülern das Gymnasium finanziert und darunter war auch ich.“ Gasteiger, der heute erfolgreich Notfallschirme für Gleitschirmpiloten herstellt, fasste den Entschluss, etwas von seinem Glück an die Kinder in Afrika abzugeben. Seit Jahren sammelt er mit Vorträgen Geld, oder bringt Tee und Kleider aus Uganda mit, die er hier verkauft, um den Kindern eine Schulbildung zu finanzieren.