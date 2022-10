China rekrutiert ehemalige britische Kampfpiloten

Erste Kontaktaufnahmen im Jahr 2019

Erstmals seien chinesische Headhunter im Jahr 2019 aktiv geworden. Nach dem Ende der strengen Covid-19-Maßnahmen sollen sich die Bestrebungen intensiviert haben. Chinas Präsident Xi Jinping will seine Volksbefreiungsarmee bis 2049 in eine weltweit führende Streitkraft transformieren. Dazu gehört offenbar auch die Angleichung an NATO-Kommandostrukturen und an Taktiken des Verteidigungsbündnisses. Dem Vernehmen nach soll China nicht nur an britischen, sondern auch an anderen westlichen Veteranen interessiert sein.