EU-Ausbildungsmission für Ukraine ohne Österreich

Als einziger Mitgliedsstaat stimmte Ungarn nicht für die militärische EU-Ausbildungsmission. Die rechtsnationale Regierung in Budapest habe von der Möglichkeit der konstruktiven Stimmenthaltung Gebrauch gemacht, zitierte die Nachrichtenagentur MTI den ungarischen Außenminister Péter Szijjártó. Die Regierung habe damit die Mission nicht blockiert, an der Ungarn jedoch nicht teilnehmen und sich auch nicht an den Kosten beteiligen werde. „Wir halten nichts für eine gute Idee, was zu einer Eskalation führt“, betonte der Minister und beklagte, dass das Wort „Frieden“ außer in seiner in keiner anderen Rede vorkam. Dabei bezeichnete Szijjártó die Stimmung der Sitzung als „ziemlich kämpferisch“.