Chinas Xi Jinping droht Taiwan mit Militäreinsatz

Xi warnte vor „potenziellen Gefahren“

In seiner Rede vor den rund 2300 Delegierten in der Großen Halle des Volkes in Peking warnte Xi vor „potenziellen Gefahren“ und schwierigen Zeiten und appellierte an die Zuhörenden, sich „auf die schlimmsten Fälle vorzubereiten“: „Deswegen richtet euch darauf ein und seid vorbereitet, starken Winden, schwerer See und selbst gefährlichen Stürme standzuhalten.“ Außerdem rief Xi Jinping dazu auf, entschieden seiner Parteiführung zu folgen, um ein „modernes sozialistisches Land“ mit einem „Sozialismus chinesischer Prägung“ zu bilden. Die nächsten fünf Jahre seien dafür entscheidend. International sah der Parteichef „immense Risiken und Herausforderungen“ sowie „globale Veränderungen, wie sie in einem Jahrhundert nicht gesehen worden sind“.