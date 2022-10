Schmid fühlte sich benutzt, hatte Angst vor Wanzen

In ein ähnliches Horn stieß am Dienstag auch rasch die FPÖ. „Ein Kronzeuge kann aus meiner Sicht nur jemand werden, zu dem man Vertrauen hat, der geläutert ist und zur Aufklärung beitragen will. Aber jemand, der seit eineinhalb Jahren den U-Ausschuss an der Nase herumführt und mit einer anderen Behörde (gemeint ist die WKStA, Anm.) querverhandelt, hat für mich das Vertrauen nicht“, erklärte der Fraktionsführer im ÖVP-Untersuchungsausschuss, Christian Hafenecker.