Schmid als Kronzeuge für FPÖ „nicht vertretbar“

„Irgendwas passt nicht im System“

Kritik übte Hafenecker an der Tatsache, dass Schmid ganze 15 Mal bei der WKStA ausgesagt und sich gleichzeitig einer Aussage im U-Ausschuss entzogen habe. „Schmid führt den U-Ausschuss seit eineinhalb Jahren an der Nase herum. Irgendwas passt nicht im System.“ Diesbezüglich kündigte der freiheitliche Fraktionsführer parlamentarische Anfragen an Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) und Justizministerin Alma Zadic (Grüne) an. Denn schließlich habe man im U-Ausschuss einen Antrag auf behördliche Vorführung gestellt. Da könne man ja glauben, man befinde sich in einem „Operettenstaat“, wo die Behörden nicht miteinander kommunizieren.