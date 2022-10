Asylwerber (26) trieb fünf Meter tief im Attersee

Zu einem Großeinsatz der Einsatzkräfte von Polizei, Rotem Kreuz, Feuerwehr und Wasserrettung kam es am Nachmittag am Attersee. Ein junger Mann ging beim Schwimmen in der Nähe eines Badeplatzes eines Hotels in Attersee unter. Während sich die alarmierten Taucheinsatzkräfte der Feuerwehr und Wasserrettung auf die Suche vorbereiteten, suchten die ÖWR-Einsatzboote Nußdorf, Unterach und Weyregg das Gebiet ab.