Messerdroher-Trio dank Video-Kamera ausgeforscht

Am 15. Oktober, kurz vor 2 Uhr früh, war es in der Welser Innenstadt zu einer Schlägerei gekommen, weshalb die Polizei gerufen wurde. Vor Ort konnte ein 32-Jähriger und ein 50-jähriger Welser sowie drei Zeugen angetroffen werden. Der 32-Jährige gab an, dass es eine Auseinandersetzung mit drei südländischen Männern gegeben habe, die auf den 50-Jährigen losgegangen seien. Deshalb sei der 32-Jährige dazwischen gegangen und habe durch mehrere Faustschläge Verletzungen erlitten.