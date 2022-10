Im Klanglabor des Hörens: 100 Jahre Neue Musik

Was Igor Strawinsky, Maurice Ravel und Ethel Smyth mit anderen Komponisten 1922 während der Salzburger Festspiele als Internationale Gesellschaft für Neue Musik gründeten, führt Bruno Strobl nun in ein dreitägiges Jubiläumsfestival. Seit 1977 macht er sich für „aktuelle Tendenzen in der musikalischen Gegenwart“ stark.