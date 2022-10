„Wir suchen nach größeren Quartieren“

Laut dem grünen Landesvize Heinrich Schellhorn ist das Land auf der Suche nach neuen Quartieren für 400 bis 500 Asylsuchende und auch für Vertriebene aus der Ukraine. Zahlreiche Möglichkeiten werden derzeit überprüft und abgearbeitet. Dabei ist die Priorität für Schellhorn klar: „Wir sind auf der Suche nach größeren Quartieren.“ Welche das sind? Das könne man zum derzeitigen Zeitpunkt nicht öffentlich sagen. Kommuniziert werde erst, „wenn es ernst wird.“ Dabei wird ins ganze Land geschaut und sämtliche Möglichkeiten in Betracht gezogen. So wurde dem Bund das alte Asfinag-Gelände in Salzburg-Liefering angeboten, um dort Container aufstellen zu lassen. Der Bund prüft diese Option. Zelte will das Land ja bewusst verhindern.