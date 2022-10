Tirol stellt weitere Unterkünfte in Aussicht

Vor dem Hintergrund steigender Geflüchtetenzahlen und der Ankündigung seitens der Bundesbetreuungsagentur, Zelte in den Bundesländern aufstellen zu wollen, stellt das Land Tirol weitere Unterkünfte in Aussicht. Am Montagvormittag tagte der Einsatzstab der Taskforce Migration. Das Land und die Tiroler Sozialen Dienste (TSD) befänden sich nun in Abstimmung mit Partnern, hieß es in einer Aussendung. Man erwäge auch die Anmietung von Containern sowie den Aufbau von Holzbauten.