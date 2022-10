OÖ-Urlaub wird durch höhere Ortstaxe etwas teurer

Die Einnahmen der Ortstaxe, bei der Einführung im Jahr 2018, also vor der Pandemie, mit rund 12,6 Millionen € pro Jahr kalkuliert, würden direkt an die Tourismusverbände gehen. „Die investieren diese Mittel vor allem in Tourismuswerbung, das Tourismusprogramm vor Ort und die weitere Verbesserung der Infrastruktur, was wiederum den Gästen zugutekommt“, so Achleitner. 2023, wenn sich die aktuelle Inflation niederschlagen wird, wird es dann wohl die nächste 10-Prozent-Erhöhung geben.