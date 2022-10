Spielerinnen vor Champions League-Hit eingekleidet

Als erstes Fußball-Frauenteam aus Österreich überhaupt haben sich die Hauptstädterinnen für die Gruppenphase der Königsklasse qualifizieren können. Gleich am ersten Spieltag steht dabei wohl der sportliche Höhepunkt bevor. Ihr Debüt geben unsere Wölfinnen am nächsten Donnerstag nämlich just bei den Star-Kickerinnen aus Wolfsburg, die amtierenden deutschen Meisterinnen.